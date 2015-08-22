NASA опровергла слухи об угрозе столкновения Земли с астероидом

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ NASA опровергает слухи о том, что между 15 и 28 сентября с Землей столкнется астероид и принесет ей значительные разрушения. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в блогосфере появилась информация, что в результате столкновения небесного тела и планеты будет разрушена территория от Атлантики до берегов Мексики и США, а также Центральная и Южная Америки. "Нет никакой научной основы, ни одного доказательства того, что астероид или любое другое небесное тело будет воздействовать на Землю в эти даты", — рассказал специалист NASA Пол Ходас.

По данным программы по наблюдению за сближающимися с Землей объектами, сейчас нет никаких астероидов или комет, которые могли бы столкнуться с Землей в ближайшем будущем. Общеизвестные потенциально опасные астероиды имеют вероятность менее 0,01% шанса столкновения с планетой в ближайшие 100 лет, говорится в сообщении.