NASA обнаружило проблему с электричеством на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировало проблему с электропитанием на Международной космической станции (МКС).

Как передаёт Report со ссылкой на "Газета.ru", об этом сообщается на странице Twitter NASA.

Отмечается, что проблема была обнаружена утром 29 апреля. По данным NASA, в настоящий момент специалисты ищут причину возникновения проблемы и занимаются возобновлением полноценного электропитания МКС.

Подчеркивается, что проблема с электричеством не представляет угрозы для астронавтов.

Ранее сообщалось, что американские астронавты завершили выход в космос с борта МКС для замены аккумуляторов для солнечных панелей на новые.