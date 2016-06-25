​НАСА обнаружило на Марсе кратер, вывернутый "наизнанку"

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Исследователи из НАСА обнаружили на поверхности Марса необычный рельеф, который на первый взгляд напоминает перевернутый кратер, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Получить изображения ученым удалось благодаря инструменту HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), который установлен на многофункциональной межпланетной станции MRS (Mars Reconnaissance Orbiter).

Ученые предполагают, что когда-то это был обычный ударный кратер, но он начал заполняться расплавленной материей. Со временем она застыла и стала тверже поверхности красной планеты, поэтому подвергалась меньшей эрозии.