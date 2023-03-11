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NASA обнаружило астероид, который в 2046 году может столкнуться с Землей

NASA обнаружило астероид, который в 2046 году может столкнуться с Землей Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили астероид, который может в 2046 году столкнуться с Землей.
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11 марта 2023 г. 19:20
NASA обнаружило астероид, который в 2046 году может столкнуться с Землей

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружили астероид, который может в 2046 году столкнуться с Землей.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter американского космического ведомства.

Речь идет об астероиде, получившем название 2023 DW. По оценкам специалистов NASA, "есть очень небольшая вероятность, что в 2046 году он столкнется с Землей". "Обычно при обнаружении новых объектов несколько недель уходит на то, чтобы устранить погрешности и корректно предсказать их орбиту на годы вперед", - пояснили в ведомстве.

Как следует из данных, представленных на сайте NASA, 2023 DW максимально сблизится с Землей 14 февраля 2046 года. Диаметр астероида составляет почти 50 м. Как уточняет со ссылкой на Европейское космическое агентство телекомпания CNN, вероятность столкновения астероида с Землей оценивается как 1 к 625.

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Версия на азербайджанском языке NASA 2046-cı ilin 14 fevralında Yerlə toqquşa biləcək asteroid aşkarlayıb

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