NASA нашли воду на луне

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство обнаружило воду освещенной Солнцем поверхности Луны

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство обнаружило воду освещенной Солнцем поверхности Луны.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, данные о находке были получены при помощи телескопа SOFIA.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны", — сообщил Брайденстайн.

Он отметил, что в NASA еще пока не знают, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса. При этом наличие воды на Луне является ключевым для планов дальнейших исследований ведомства, добавил Брайденстайн.