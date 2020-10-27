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NASA нашли воду на луне

NASA нашли воду на луне Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство обнаружило воду освещенной Солнцем поверхности Луны
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27 октября 2020 г. 06:43
NASA нашли воду на луне

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство обнаружило воду освещенной Солнцем поверхности Луны.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, данные о находке были получены при помощи телескопа SOFIA.

"Мы впервые можем подтвердить наличие воды на солнечной стороне Луны", — сообщил Брайденстайн.

Он отметил, что в NASA еще пока не знают, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса. При этом наличие воды на Луне является ключевым для планов дальнейших исследований ведомства, добавил Брайденстайн.

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Версия на английском языке ВидеоNASA announces water on the Moon's surface discovery
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