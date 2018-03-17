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    НАСА намерена уничтожить гигантский астероид, летящий на Землю, ядерным оружием

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 500-метровый астероид Бенну летит к Земле со скоростью 101,288 километров в час. Ученые рассказали о том, какую серьезную опасность он представляет для нашей планеты.

    Как передает Report, об этом сообщает kratko-news.com.

    По словам экспертов, он ударит по земле в 2035 году, чтобы это предотвратить НАСА рассматривает несколько вариантов.

    По информации проекта "Молот", США могут поднять 8,8-тонный самолет "Импактор" и врезать его в астероид, либо применить ядерное оружие.

    "Поскольку астероид мал, и если у нас есть достаточно времени, мы можем изменить его траекторию с помощью Импактора, но если нам нужно будет спешить, мы будем использовать ядерное оружие", – сказал физик Дэвид Дюрборн.

    По его словам, нет гарантии, что Бенну будет придерживаться рассчитанной траектории.

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