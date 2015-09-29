НАСА: найденные на Марсе "ручьи" позволят колонистам создавать теплицы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Открытые недавно соленые ручьи на поверхности Марса в принципе можно использовать в качестве источника воды для будущих колоний на красной планете, в том числе для орошения посадок в специально оборудованных теплицах на экваторе "бога войны". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Джон Грансфилд, руководитель научного подразделения НАСА.

Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАСА, посвященной подтверждению открытия "соленых ручьев" на склонах сразу нескольких кратеров на экваторе Марса, Грансфилд отметил, что данные запасы воды заметно увеличивают ценность и будущую "обитаемость" Марса для колонистов, которым не придется перевозить с собой кислород и воду.

"Конечно, просто так растения на поверхности Марса расти не будут – атмосферное давление на его поверхности примерно такое же, которое было бы на вершине горы высотой в три Эвереста, и листья растений не смогут удерживать воду. С другой стороны, если растения будут расти в какой-то теплице или в надувном доме, то, если на Марсе действительно много воды, то ее можно использовать для орошения таких посадок", — заявил бывший астронавт.