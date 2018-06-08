NASA: На Марсе обнаружены молекулы органических соединений

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Ученые американского космического агентства НАСА объявили об открытии органических молекул метана на Марсе. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, наличие метана может свидетельствовать о существовании жизни на этой планете. На Земле значительную часть этого газа производят именно микроорганизмы.

Находка принадлежит марсоходу Curiosity. Ровер анализировал состав атмосферы последние пять лет. Выяснилось, что уровень метана колеблется в зависимости от сезона – растет во время лета и падает во время зимы. Концентрация газа в атмосфере меняется в несколько раз.

Метан обнаружили на дне пересохшего озера. Ученые полагают, что газ образуется в нижних слоях почвы Марса. Не исключается, что причина его появления – деятельность микробов или какие-либо геотермальные процессы.