NASA и Uber договорились совместно работать на созданием летающих такси

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Компания Uber, которой принадлежит онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок, подписала соглашение с Национальным управлением по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) о совместной работе над созданием летающих такси, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В 2016 году Uber представила свои планы по разработке работающих на электричестве летающих машин, призванных помочь городам бороться с пробками, а также дать пассажирам доступный транспорт.

NASA намерена принять более активное участие в данном начинании. Uber предоставит свои планы по созданию сети летающих авто, а NASA займется испытаниями.

На данный момент есть только концепция летающих автомобилей. По задумке - это транспортное средство с системой вертикального взлета и посадки, которое сможет подниматься в воздух при помощи винтов. При это часть из них расположена вертикально, другие направлены вперед.

Вызывать их можно будет при помощи мобильного приложения Uber, которое клиенты компании используют сейчас для вызова обычных такси. А компании рассчитывают, что в конечном счете это будет недорогой и безопасный вид транспорта.

Испытания будут проводится в Международном аэропорту Даллас - Форт-Уэрт. Реализация проекта намечена на 2023 год.