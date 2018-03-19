Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ NASA готовит роботов для колонизации Марса, но вместе с тем оно работает над созданием продвинутых механиков, которые бы чинили станции и корабли прямо в космосе. По словам специалистов, «Звездные Войны» — это отличный источник для вдохновения.

Как передает Report, об этом сообщает Naked-Science.

Инженеры уже создали R2-D2, который, правда, не способен выполнить все функции, показанные в фильме. Теперь перед ними стоит более сложная задача – соорудить роботов, которые бы обладали тем же функционалом.