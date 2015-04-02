НАСА: 4 апреля над Землей взойдет самая короткая "кровавая Луна"

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Ночью с 3 на 4 апреля состоится самое короткое полное лунное затмение за последний век, в ходе которого Луна станет кроваво-красной всего на пять минут. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАСА.

По расчетам астрономов, лунное затмение начнется в 9 часов утра в субботу по Гринвичу, когда земная тень начнет закрывать диск Луны от света Солнца. Через три часа, в 11 часов 57 минут по Гринвичу, затмение достигнет полной фазы, которая продлится всего пять минут.

Данное затмение является третьим в своеобразной четверке полных лунных затмений, которые происходили или еще произойдут в прошлом и нынешнем году. Первое из них произошло 15 апреля 2014 года, второе – в октябре минувшего года, а последнее состоится 28 сентября текущего года. Предыдущая подобная четверка затмений произошла в 2003 году, а всего за весь грядущий век будет лишь восемь подобных эпизодов.