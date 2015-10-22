​Наркокурьер скончался во время полета из-за лопнувшего пакета с кокаином в его желудке

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Бразилец, который внезапно умер во время перелета из Португалии в Ирландию после драки с другим пассажиром, оказался наркокурьером, а причиной смерти стал пакет с кокаином в его желудке.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на результаты вскрытия.

Представитель Национальной полиции Ирландии подтвердил, что согласно отчету патологоанатома, 25-летний Джон Кеннеди Сантос Гурахао проглотил пакеты с белым порошком перед смертью на рейсе Aer Lingus Лиссабон-Дублин в воскресенье.

Ирландское издание The Irish Times сообщило, что Сантос Гурахао проглотил около 800 граммов кокаина, который содержался в 80 запечатанных гранулах. Стоимость наркотиков оценили в 56 тыс. евро.