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Наполеон Бонапарт из Индонезии попал в тюрьму за взятку

Наполеон Бонапарт из Индонезии попал в тюрьму за взятку В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был пойман на получении взятки и попал в тюрьму
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11 марта 2021 г. 01:28
Наполеон Бонапарт из Индонезии попал в тюрьму за взятку

В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был пойман на получении взятки и попал в тюрьму.

Как передает Report, об этом сообщает Jakarta Globe.

Согласно вердикту Антикоррупционного суда Джакарты, правоохранитель был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за то получение взятки в размере 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов. За эти деньги полицейский помог вернуться в страну мужчине, разыскиваемого по обвинению во взяточничестве.

Также суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы другого высокопоставленного фигуранта дела, бригадного генерала Прасетиджо Утомо. Отмечается, что полицейские удалили имя мошенника из списка разыскиваемых Интерполом. При этом их тюремные сроки на один год больше, чем запрашивала прокуратура.

Генерал Бонапарт категорически отверг все обвинения, назвав их преследованием, и намерен обжаловать приговор. "Я лучше умру, чем подвергну сомнению честь моей семьи", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİndoneziyada general Napoleon Bonapart rüşvətə görə həbs olundu

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