Найдены украденные террористами ИГ и PYD в Ираке и Сирии исторические произведения

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле найдены украденные террористами ИГ и PYD в Ираке и Сирии из гробниц исторические произведения и музейные экспонаты.

Как сообщает Report со ссылкой на İHA, об этом заявили из Стамбульского управления по борьбе с контрабандой.

В связи с инцидентом в качестве подозреваемых задержаны 9 членов группировки контрабандистов, двое из которых сирийцы.

Среди исторических произведений есть также обладающие 3500-летней историей и относящиеся к Шумерской культуре 152 комплекта боевой одежды.

Также обнаружены и изъяты относящиеся к ассирийской и аккадской культуре 3500-летние цилиндрические печати и многочисленные бесценные исторические произведения.