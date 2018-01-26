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    Найдены украденные террористами ИГ и PYD в Ираке и Сирии исторические произведения

    Среди них есть также обладающие 3500-летней историей и относящиеся к Шумерской культуре 152 комплекта боевой одежды

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Стамбуле найдены украденные террористами ИГ и PYD в Ираке и Сирии из гробниц исторические произведения и музейные экспонаты.

    Как сообщает Report со ссылкой на İHA, об этом заявили из Стамбульского управления по борьбе с контрабандой.

    В связи с инцидентом в качестве подозреваемых задержаны 9 членов группировки контрабандистов, двое из которых сирийцы.

    Среди исторических произведений есть также обладающие 3500-летней историей и относящиеся к Шумерской культуре 152 комплекта боевой одежды.

    Также обнаружены и изъяты относящиеся к ассирийской и аккадской культуре 3500-летние цилиндрические печати и многочисленные бесценные исторические произведения. 

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