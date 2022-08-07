Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра

Международная группа ученых в ходе раскопок нашла руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра.

Международная группа ученых в ходе раскопок нашла руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра.

Как передает Report, об этом сообщает издание Live Science .

Так, постройку заметили примерно в 20 километрах от Каира, рядом с храмовым комплексом Абу-Гураб. Предварительная оценка выявила примерный возраст объекта - более 4 500 тысяч лет. Строительство объекта произошло во времена пятой династии (2465-2323 годы до нашей эры), во время максимального уровня популярности культа Ра. Специалисты считают, что храм может быть одним из четырех храмов Солнца, чье местоположение было утеряно.