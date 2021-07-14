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Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы

Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы В Южной Африке, в древнейших на Земле осадочных породах ученые обнаружили окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. По мнению авторов, микроорганизмы жили в подводных полостях, куда поступала вода из теплых гидротермальных источников, в бескисло
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14 июля 2021 г. 22:24
Найдены древнейшие на Земле ископаемые микробы

В Южной Африке, в древнейших на Земле осадочных породах ученые обнаружили окаменелости микробов возрастом 3,42 миллиарда лет. По мнению авторов, микроорганизмы жили в подводных полостях, куда поступала вода из теплых гидротермальных источников, в бескислородной среде, и питались метаном.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Зеленокаменный пояс Барбертон, расположенный на границе ЮАР и Мозамбика, известен тем, что здесь выходят на поверхность одни из самых древних на Земле осадочных пород.

В двух образцах тонкослоистых отложений возрастом 3,42 миллиарда лет ученые из Болонского университета обнаружили микрофоссилии - окаменелые останки микроорганизмов нитевидной формы со структурно и химически различимыми ядром и богатой углеродом внешней оболочкой - клеточной стенкой, или мембраной, окружающей внутриклеточное цитоплазматическое вещество.

Это древнейшие на сегодняшний день свидетельства жизни на нашей планете. Авторы допускают, что подобные организмы в то же самое время могли жить и на Марсе, где тогда были примерно такие же условия, как на Земле.

По мнению исследователей, микроорганизмы жили на мелководье, вблизи выхода подводных гидротермальных источников. Взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными флюидами создавало богатую химическими элементами среду обитания.

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