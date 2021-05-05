Найдено древнейшее человеческое захоронение в Африке

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет

Археологи обнаружили в пещере в Кении погребальную яму со скелетными останками. По возрасту находка относится к среднему каменному веку и это древнейшее человеческое захоронение на Африканском континенте, известное на сегодняшний день.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом пишет журнал Nature.

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди в Кении археологи обнаружили захоронение возрастом примерно 78 тысяч лет, что соответствует среднему каменному веку. Первые костные фрагменты ученые нашли в 2013 году, но только в 2017 году на глубине около трех метров ниже нынешнего пола пещеры вскрылась округлая полость, заполненная рыхлыми отложениями и скоплением хрупких и сильно разрушенных костей.

Более года потребовалось ученым, чтобы однозначно идентифицировать останки. Оказалось, что они принадлежат ребенку Homo sapiens, мальчику от 2,5 до 3 лет, которого назвали "Мтото", что на суахили означает "ребенок".

Тело находилось в могиле в согнутом положении, на правом боку, с коленями, прижатыми к груди. Микроскопический анализ костей и окружающей почвы подтвердил, что после того, как тело поместили в полость, его быстро закопали, что сохранило его от быстрого разрушения.

Тафономические свидетельства указывают также на использование савана или плащаницы, следы которой сейчас уже невозможно обнаружить в плотно утрамбованной земле.

На одном уровне с захоронением археологи нашли каменные орудия, относящиеся к африканскому мезолиту.

"Связь между захоронением этого ребенка и орудиями среднего каменного века сыграла решающую роль в подтверждении того, что это, без сомнения, Homo sapiens", - отмечает палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес.