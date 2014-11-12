​Найдена лошадь возрастом около 47 миллионов лет

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Палеонтологи обнаружили останки кобылы на берегу озера рядом с карьером Мессель в Германии.

Как передает Report, ученые из Исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте проанализировали отлично сохранившиеся окаменелые останки и выяснили, что они принадлежат древней лошади вида эогиппус (Eurohippus messelensis), предку современных лошадей.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст останков составляет около 47 миллионов лет. Лошадь была небольшого размера, а ее копыта еще не сформировались — вместо них имелось по четыре пальца на передних ногах и по три пальца на задних. Кобыла оказалась беременной — внутри ее тела найден скелет жеребенка.

По мнению ученых, лошадь могла умереть, утолив жажду водой из озера, отравленной вулканическими газами.