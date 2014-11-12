​Найдена лошадь возрастом около 47 миллионов лет

Как передает Report, ученые из Исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте проанализировали отлично сохранившиеся окаменелые останки и выяснили, что они принадлежат древней лошади вида эогиппус (Eurohippus messelensis), предку современных лошадей.
Радиоуглеродный анализ показал, что возраст останков составляет около 47 миллионов лет. Лошадь была небольшого размера, а ее копыта еще не сформировались — вместо них имелось по четыре пальца на передних ногах и по три пальца на задних. Кобыла оказалась беременной — внутри ее тела найден скелет жеребенка.
По мнению ученых, лошадь могла умереть, утолив жажду водой из озера, отравленной вулканическими газами.
News DepartmentАвтор новости
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