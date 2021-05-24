Найдена галактика-близнец Млечного пути

Данные нового исследования ставят под сомнение тезис об уникальности Млечного Пути, и предполагают, что разные поколения звезд — результат естественного пути развития

Астрономы из Австралии и Германии подробно изучили галактику, похожую в целом на Млечный Путь, и выяснили, что ранние и поздние генерации звезд расположены в ней так же, как в нашей Галактике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, авторы сделали вывод о том, что наличие двух поколений звезд — типичная черта спиральных галактик, а не уникальная особенность Млечного Пути, как думали раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

По современным представлениям, Млечный Путь — уникальное образование, он сформировался при столкновении и слиянии нескольких галактик. Свидетельство этого, по мнению астрономов, — наличие более древних звезд с очень низкой металличностью, возникших на раннем этапе существования Вселенной. В частности, такие звезды ученые находят в галактическом гало, простирающемся за пределы видимой части нашей Галактики, а также в утолщении — так называемом "толстом" диске.

Данные нового исследования ставят под сомнение тезис об уникальности Млечного Пути, и предполагают, что разные поколения звезд — результат естественного пути развития, который проходят спиральные галактики.

Наблюдения показали, что "толстый" диск UGC 10738, как и у Млечного Пути, состоит в основном из древних звезд с низким отношением железа к водороду и гелию, а звезды на ее "тонком" диске появились позже и содержат больше металла, аналогично тому, как Солнце, представляющее собой звезду из "тонкого" диска, состоит примерно на 1,5 процента из элементов тяжелее гелия, а звезды нашей Галактики из "толстого" диска имеют в 3-10 раз меньше таких элементов.

"Соотношение почти такое же, как и в Млечном Пути: древние звезды — в "толстом" диске, а более молодые — в "тонком", — отмечает доктор ван де Санде. — Это убедительное доказательство того, что две галактики эволюционировали одинаковым образом".