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Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей, сходящих с трапа самолета

Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей, сходящих с трапа самолета Американские физики смогли использовать нанотрубки, чтобы обнаруживать даже самые маленькие концентраций белков коронавируса в образцах жидкостей.
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27 октября 2021 г. 07:46
Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей, сходящих с трапа самолета

Американские физики смогли использовать нанотрубки, чтобы обнаруживать даже самые маленькие концентраций белков коронавируса в образцах жидкостей.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института (MIT).

Это значительно ускорит и удешевит диагностику инфекции.

Один из разработчиков, профессор MIT Майкл Страно заявил, что разработанный тест поможет оперативно проверять людей, сходящих с трапа самолета, или же работников, проходящих в здание. "Разработка подобных систем тестирования позволит гораздо раньше снимать карантинные меры", - указал Страно.

Чтобы не задействовать множество реагентов, Страно и его коллеги разработали систему быстрого поиска следов SARS-CоV-2 в биообразцах. Никакие «расходники» для этого не требуются.

Изобретение основано на технологии, которую физики разработали еще восемь лет назад. Тогда они использовали ее для поиска определенных белков в растворах.

Сейчас же они обнаружили, что COVID-19 можно выявить, покрыв нанотрубки "короной" - набором коротких молекул, которые могут вступать в реакции с искомым веществом.

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