Найден простой и быстрый способ проверять на COVID-19 людей, сходящих с трапа самолета

Американские физики смогли использовать нанотрубки, чтобы обнаруживать даже самые маленькие концентраций белков коронавируса в образцах жидкостей.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института (MIT).
Это значительно ускорит и удешевит диагностику инфекции.
Один из разработчиков, профессор MIT Майкл Страно заявил, что разработанный тест поможет оперативно проверять людей, сходящих с трапа самолета, или же работников, проходящих в здание. "Разработка подобных систем тестирования позволит гораздо раньше снимать карантинные меры", - указал Страно.
Чтобы не задействовать множество реагентов, Страно и его коллеги разработали систему быстрого поиска следов SARS-CоV-2 в биообразцах. Никакие «расходники» для этого не требуются.
Изобретение основано на технологии, которую физики разработали еще восемь лет назад. Тогда они использовали ее для поиска определенных белков в растворах.
Сейчас же они обнаружили, что COVID-19 можно выявить, покрыв нанотрубки "короной" - набором коротких молекул, которые могут вступать в реакции с искомым веществом.