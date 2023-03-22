Находки на астероиде могут свидетельствовать о космическом происхождении жизни на Земле

В образцах астероида Рюгу ученые обнаружили органические соединения, которые могут свидетельствовать о том, что важные для зарождения жизни элементы прилетели на планету Земля в камнях из космоса миллиарды лет назад.

В образцах астероида Рюгу ученые обнаружили органические соединения, которые могут свидетельствовать о том, что важные для зарождения жизни элементы прилетели на планету Земля в камнях из космоса миллиарды лет назад.

Как передает Report , об этом пишет Reuters.

В горных породах астероида Рюгу, добытых с помощью космического корабля Японского агентства Hayabusa 2 в 2019 году, ученые обнаружили химические соединения урацил и ниацин.

“Наш главный вывод состоит в том, что урацил и ниацин, оба из которых биологически важны, уже присутствуют во внеземных средах и, возможно, поставлялись на раннюю Землю как компонент астероидов и метеоритов. Мы считаем, что они играли роль в пребиотиках”, - сказал астрофизик Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо в Японии.

Эти открытия хорошо согласуются с гипотезой о том, что такие космические тела, как кометы, астероиды и метеориты, бомбящие раннюю Землю, засеяли молодую планету соединениями, которые помогли проложить путь для появления первых микробов.