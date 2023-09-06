О нас

Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи документов об НЛО

Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи документов об НЛО Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них письменные свидетельства, а также фотографии и видеозаписи.
Это интересно
6 сентября 2023 г. 09:51
Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи документов об НЛО

Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них письменные свидетельства, а также фотографии и видеозаписи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Nation News.

Среди обнародованных данных об НЛО можно найти информацию из проекта "Синяя книга" - некогда секретной программы ВВС США по расследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, действовавшей с 1947 по 1969 год.

Также Национальный архив выложил в сеть записи об Розуэлльском инциденте 1947 года, когда близ города Розуэлл в штате Нью-Мексико упал некий объект, что породило легенду о крушении НЛО. Впоследствии американские ВВС объяснили происшествие неудачными испытаниями метеозондов.

Раскрытые Национальным архивом данные - лишь малая часть информации об НЛО, остающейся в распоряжении правительства США. До сих пор неизвестно, сколько еще документов о "летающих тарелках" остается засекреченными.

Ранее Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Министерстве обороны США показал карту мира с местами, где люди чаще всего видели НЛО.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

К Земле приблизятся пять астероидов
К Земле приблизятся пять астероидов
6 сентября 2023 г. 07:49
Пентагон запустил сайт про НЛО
Пентагон запустил сайт про НЛО
5 сентября 2023 г. 03:25
Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны
Индийский луноход обнаружил серу на поверхности Луны
29 августа 2023 г. 20:46
The Guardian: Тысячи птиц решили питаться на свалке в Испании и не улетать на юг
The Guardian: Тысячи птиц решили питаться на свалке в Испании и не улетать на юг
28 августа 2023 г. 22:57
Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны
Индийский луноход преодолел восемь метров по поверхности Луны
25 августа 2023 г. 19:00
ADNOC использует геотермальную энергию для охлаждения зданий в ОАЭ
ADNOC использует геотермальную энергию для охлаждения зданий в ОАЭ
21 августа 2023 г. 17:36
В Сомали введут запрет на Telegram, TikTok и платформу 1xBet
В Сомали введут запрет на Telegram, TikTok и платформу 1xBet
21 августа 2023 г. 03:15
Китай разрабатывает первого массового человекоподобного робота с ИИ
Китай разрабатывает первого массового человекоподобного робота с ИИ
13 августа 2023 г. 13:20
В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса
В Китае запущен первый завод по производству искусственного мяса
10 августа 2023 г. 14:01
В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет
В Индии обнаружили останки динозавра возрастом 167 млн лет
9 августа 2023 г. 07:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi