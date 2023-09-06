Национальный архив США выложил в открытый доступ тысячи документов об НЛО

Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них письменные свидетельства, а также фотографии и видеозаписи.

Национальный архив США оцифровал и выложил на своем сайте тысячи рассекреченных документов об НЛО. Среди них письменные свидетельства, а также фотографии и видеозаписи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Nation News.

Среди обнародованных данных об НЛО можно найти информацию из проекта "Синяя книга" - некогда секретной программы ВВС США по расследованию сообщений о неопознанных летающих объектах, действовавшей с 1947 по 1969 год.

Также Национальный архив выложил в сеть записи об Розуэлльском инциденте 1947 года, когда близ города Розуэлл в штате Нью-Мексико упал некий объект, что породило легенду о крушении НЛО. Впоследствии американские ВВС объяснили происшествие неудачными испытаниями метеозондов.

Раскрытые Национальным архивом данные - лишь малая часть информации об НЛО, остающейся в распоряжении правительства США. До сих пор неизвестно, сколько еще документов о "летающих тарелках" остается засекреченными.

Ранее Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Министерстве обороны США показал карту мира с местами, где люди чаще всего видели НЛО.