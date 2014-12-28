​Национальный архив Великобритании опубликовал завещание Уинстона Черчилля

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Национальный архив Великобритании на своем официальном сайте опубликовал около 41 млн. завещаний жителей Великобритании, передает Report со ссылкой на ТАСС.

На сайте появились завещания экс-премьера Уинстона Черчилля, писателя Алана Милна и принцессы Дианы.

Сообщается, что архив опубликовал завещания, написанные жителями Англии и Уэльса с середины 19 века. Завещания жителей Шотландии и Северной Ирландии не опубликованы в связи с тем, что законадательство не позволяет публиковать подобные документы в этих регионах Соединенного Королевства.

Помимо ознакомления, ресурс также предлагает возможность скачать цифровую копию документа. Для ее подготовки потребуется десять дней, а стоимость услуги составляет 16 долларов.

Отмечается, что помимо общеобразовательной составляющей, онлайн-архив позволит тысячам британцев проследить историю своей семьи и найти неизвестных прежде родственников.