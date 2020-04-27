Начал разрушаться крупнейший в мире айсберг - ФОТО - ВИДЕО

Самый большой в мире айсберг начал разрушаться у берегов Антарктиды.

Как передает Report, об этом сообщили BBC News со ссылкой на исследователей Университета Суонси.

Отмечается, что айсберг А-68 лишился куска площадью 175 кв. км, что может быть свидетельством начала его гибели.

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года. На тот момент его площадь составляла 5,8 тыс. кв. км, а это в два раза больше территории Люксембурга, пишет телеканал "Звезда". Откалывание А-68 привело к сокращению площади ледника на 12%.

Ученые, следившие за айсбергом при помощи спутника Sentinel-1, удивлялись тому, как долго он дрейфовал в открытом море, учитывая его хрупкость.

"Предположительно, начался окончательный распад, но последующие отколовшиеся фрагменты мы, вероятно, увидим только с годами", - пояснил исследователь университета Адриан Лакман.

В данный момент айсберг движется на север от Антарктического полуострова. Течение со временем должно привести в Южную Атлантику.