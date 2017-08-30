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    Названа причина, по которой отложен визит президента Турции в Азербайджан

    Эркан Озорал: Это связано с плотностью рабочего графика Реджепа Тайипа Эрдогана

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Названа причина, по которой отложен визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в интервью журналистам посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил, что причина отмены визита президента Турции в Азербайджан связана с плотностью рабочего графика.

    Дипломат не стал говорить о деталях.

    Отметим, что 10-11 сентября планировался визит в Азербайджан президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана для участия на 6-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

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