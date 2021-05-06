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В Китае обнаружили останки динозавра неизвестного вида

В Китае обнаружили останки динозавра неизвестного вида При этом палеонтологи считают, что динозавр был травоядным
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6 мая 2021 г. 17:56
В Китае обнаружили останки динозавра неизвестного вида

Китайские палеонтологи обнаружили на юго-западе КНР окаменелые кости динозавра неизвестного вида, который жил во времена юрского периода (около 200-150 млн лет назад).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Его длина достигала примерно 1,7 м. Исследователи из Юньнаньского университета с помощью гистологического анализа установили, что ящеру было около трех лет. Изучив форму его зубов, специалисты пришли к выводу, что он был травоядным и питался папоротниками и хвоей. Несмотря на то, что ученые не смогли отнести его к известным ранее видам динозавров, они установили, что он принадлежал к группе завроподов - четвероногих доисторических ящеров с относительно длинными хвостами и шеями, но небольшим размером головы.

Палеонтологи предположили, что динозавр, возможно, утонул в результате наводнения, что позволило полностью сохраниться большей части его костей.

Находка была сделана на территории уезда Луфэн Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань. В 1938 году исследователи впервые обнаружили в этой местности большое скопление окаменелых останков более 30 видов динозавров, один из них - люфенгозавр получил свое название в честь данного региона.

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Версия на азербайджанском языке Çində naməlum dinozavr cinsinin qalıqları tapılıb
Версия на английском языке Remains of unknown dinosaur species discovered in China

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