На юге Италии на продажу выставили дома за €1

Власти южного города Таранто объявили о продаже нескольких заброшенных домов по цене 1 евро.

Власти южного города Таранто объявили о продаже нескольких заброшенных домов по цене 1 евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий конкурс на приобретение семи лотов объявлен на официальной странице местной администрации.

Как уточняет канал Sky TG24, все объекты недвижимости находятся в старой исторической части города-порта на внутренней части "каблука" Апеннин, омываемой Ионическим морем. Символическая стоимость обусловлена стремлением местной администрации вдохнуть новую жизнь в город, история которого берет начало в 9 веке до н.э. Приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения. Администрация готова рассматривать соответствующие проекты с указанием их конечного назначения, и, как говорит мэр Таранто Ринальдо Мелуччи, интерес уже проявил ряд инвесторов, в том числе иностранных.