О нас

На востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тыс. лет

На востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тыс. лет Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5 300-5 500 лет.
Это интересно
9 декабря 2023 г. 09:32
На востоке Китая нашли древнее рисовое поле возрастом 5,3 тыс. лет

Археологи обнаружили в восточной китайской провинции Чжэцзян древнее рисовое поле, возраст которого составляет около 5 300-5 500 лет.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Древнее рисовое поле было обнаружено на территории городского уезда Юйяо города Нинбо провинции Чжэцзян в ходе раскопок, которые проводились с августа по октябрь. Отмечается, что общая площадь раскопок составила тысячу квадратных метров.

Археологи нашли три обочины (гребня), девять ям, остатки риса и сорняков, канаву для орошения и дренажа, а также тропу, которая, по мнению ученых, могла соединять рисовое поле с поселением.

По предварительным оценкам экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

Ученые считают, что данная находка позволит пролить свет на систему рисовых полей прошлого, а также послужит важным материалом для изучения рисоводства в этом районе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çinin şərqində 5,3 min il yaşı olan qədim düyü sahəsi tapılıb
Версия на английском языке Over 5,300-year-old paddy field discovered in east China

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi