​На воронежском дрожжевом заводе произошло извержение дрожжей - ВИДЕО

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Воронеже на заводе по производству дрожжей произошёл сбой технологии изготовления, из-за чего смесь воды, патоки и дрожжей вырвалась на крышу цеха.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте предприятия.

«Это связано с особенностью патоки нового урожая, которая склонна к повышенному пенообразованию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что техническая служба работает над «адаптацией параметров технологического процесса» во избежание новых инцидентов.