На Украине новорожденного назвали биткоином

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином – в честь самой дорогой криптовалюты в мире.

Как сообщает Report, отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием, и поэтому захотел выразить таким образом "благодарность криптоиндустрии".

Более того, житель Симферополя уже придумал имена для своих будущих детей. Если у пары родится дочь, то ее назовут Даша – в честь криптовалюты Dash. А второго сына Олег планирует назвать Сатоши, так же, как именует себя мифический создатель биткоина.

Сообщается, что Биткоин Олегович родился весом в три килограмма и полностью здоров.