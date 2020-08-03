О нас
Report Georgia

На территории концлагеря под Псковым нашли останки более 50 человек

На территории концлагеря под Псковым нашли останки более 50 человек Останки будут направлены в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу
Это интересно
3 августа 2020 г. 15:51
На территории концлагеря под Псковым нашли останки более 50 человек

Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают региональные власти.

По предварительной оценке, большинство из погибших - женщины. Останки будут направлены в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу, отмечают власти региона.

На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета.

Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06
Уволены два сотрудника Министерства культуры
Уволены два сотрудника Министерства культуры
24 июля 2020 г. 12:45
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
Эксперт о плюсах и минусах различных методов выявления коронавируса  
21 июля 2020 г. 16:51
В Бакметрополитене кадровые назначения
В "Бакметрополитене" кадровые назначения
21 июля 2020 г. 11:02
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
В МВД Азербайджана произведены кадровые назначения
21 июля 2020 г. 10:01
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30

Последние новости

16:37
В Азербайджане смягчается карантинный режим Внутренняя политика
16:32
В Азербайджане возросло отношение госдолга к ВВП Финансы
16:24
Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам Армия
16:17
В Тбилиси и Гардабани проведена спецоперация, есть задержанные В регионе
15:51
На территории концлагеря под Псковым нашли останки более 50 человек Это интересно
15:38
Граждане Германии продали свои доли в азербайджанской компании Бизнес
15:34
Расходы Государственного нефтефонда увеличиваются Финансы
15:29
АБР окажет техническую помощь в сфере энергетики в Азербайджане Финансы
15:14
ВидеоКарантин в Баку - метро закрыто, а на остановках ... Инфраструктура
14:42
В приграничном с Азербайджаном районе Армении произошел взрыв В регионе
14:34
В Грузии еще один азербайджанец выдвинул свою кандидатуру в депутаты В регионе
14:26
Завтра ожидаются дождь и ветер Экология
14:26
ВидеоФазиль Мустафа: Соцсети стали площадкой для грязных кампаний Внутренняя политика
14:22
Партия азербайджанской нефти прибудет в Одессу на этой неделе Энергетика
14:20
Китайская компания потребовала от Apple крупную сумму через суд ИКТ
Вся новостная лента