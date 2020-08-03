На территории концлагеря под Псковым нашли останки более 50 человек

Останки будут направлены в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу

Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают региональные власти.

По предварительной оценке, большинство из погибших - женщины. Останки будут направлены в Следственный комитет РФ по Псковской области на экспертизу, отмечают власти региона.

На месте захоронения найдены пули, гильзы. Этот факт указывает на то, что люди скорее всего были расстреляны. Подтвердить это смогут специалисты Следственного комитета.

Ранее СК завел уголовное дело о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

В середине июня поисковики нашли в Псковской области захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, где, по подсчетам историков, в 1941-1944 годы были уничтожены порядка 3 тысяч человек. Раскопки на месте продолжаются.