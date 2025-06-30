На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования

На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования

На территории исторического памятника Пашатепе в Джалилабадском районе проводятся очередные археологические исследования.

Как сообщает муганское бюро Report, исследовательские работы проводятся главным научным сотрудником Института археологии и антропологии НАНА, руководителем Муганской неолит-энеолитической экспедиции, д.и.н. Вафой Махмудовой.

По словам Махмудовой, памятник, являющийся древним поселением, датируется 9 тысячами лет назад.

Отметим, что ранее здесь были обнаружены многочисленные бытовые предметы и украшения из керамики, кости и кремня, относящиеся к периоду неолита. Также в этом древнем поселении были найдены образцы, связанные с одомашниванием лошади, что считается вторым подобным случаем в истории Азербайджана.

Для информации отметим, что древнее поселение Пашатепе было зарегистрировано учеными в 1970-х годах.