О нас

На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования

На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования
Это интересно
30 июня 2025 г. 19:36
На территории исторического памятника Пашатепе проводятся археологические исследования

На территории исторического памятника Пашатепе в Джалилабадском районе проводятся очередные археологические исследования.

Как сообщает муганское бюро Report, исследовательские работы проводятся главным научным сотрудником Института археологии и антропологии НАНА, руководителем Муганской неолит-энеолитической экспедиции, д.и.н. Вафой Махмудовой.

По словам Махмудовой, памятник, являющийся древним поселением, датируется 9 тысячами лет назад.

Отметим, что ранее здесь были обнаружены многочисленные бытовые предметы и украшения из керамики, кости и кремня, относящиеся к периоду неолита. Также в этом древнем поселении были найдены образцы, связанные с одомашниванием лошади, что считается вторым подобным случаем в истории Азербайджана.

Для информации отметим, что древнее поселение Пашатепе было зарегистрировано учеными в 1970-х годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPaşatəpə tarixi abidəsində arxeoloji tədqiqat işləri aparılır

Другие новости из категории

Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян
Хакеры украли 455 млн логинов и паролей россиян
19 июня 2025 г. 16:09
Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году
Объем рынка человекоподобных роботов может вырасти до $1,7 трлн к 2050 году
18 июня 2025 г. 17:15
Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн
Житель Ирландии выиграл джекпот в лотерее EuroMillions в размере €250 млн
18 июня 2025 г. 02:38
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
Зонд Solar Orbiter впервые запечатлел южный полюс Солнца
12 июня 2025 г. 06:14
Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад
Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад
12 июня 2025 г. 03:28
Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше
Парадокс медиарынка ЕС: Журналистов становится меньше, медиаресурсов - больше
11 июня 2025 г. 21:12
В Нахчыване обнаружены материальные образцы Убейдской культуры
В Нахчыване обнаружены материальные образцы Убейдской культуры
10 июня 2025 г. 23:00
ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями
ООН: Финансовые и социальные барьеры препятствуют желанию молодежи стать родителями
10 июня 2025 г. 13:07
Итальянец за год вынес с предприятия золотые слитки на сумму €150 тыс.
Итальянец за год вынес с предприятия золотые слитки на сумму €150 тыс.
9 июня 2025 г. 16:46
На этой неделе жители Земли смогут наблюдать клубничную Луну
На этой неделе жители Земли смогут наблюдать "клубничную" Луну
9 июня 2025 г. 08:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi