На Солнце произошла вторая за сутки вспышка класса М

Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник.

Новая вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в понедельник.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце в активной области 4168 в 07:57 мск произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл - M2.1)", - говорится в сообщении.

Ранее в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщили о вспышке М2.9, произошедшей в той же группе пятен в воскресенье.

"Несмотря на расположение центра взрывов прямо напротив Земли, на данный момент отсутствуют признаки влияния событий на магнитное поле планеты, а также на радиационные условия работы космических аппаратов", - уточнили ученые лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.