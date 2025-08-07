На Солнце произошла сильная вспышка

О нас

7 августа 2025 г. 10:08
Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зафиксирована на Солнце 7 августа.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"7 августа в 05:32 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W29) зарегистрирована вспышка M2.2 продолжительностью 25 минут", - сообщает институт.

Всего в августе зафиксировано семь вспышек такой мощности, причем почти все вспышки произошли в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

