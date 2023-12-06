На Солнце образовалась огромная темная дыра, извергающая космический ветер в направлении Земли

На Солнце появилось гигантское темное пятно, известное как корональная дыра. Сейчас этот разрыв направлен прямо на Землю и извергает в сторону нашей планеты мощные потоки необычайно быстрого излучения, известного как космический ветер.

На Солнце появилось гигантское темное пятно, известное как корональная дыра. Сейчас этот разрыв направлен прямо на Землю и извергает в сторону нашей планеты мощные потоки необычайно быстрого излучения, известного как космический ветер.

Как передает Report со ссылкой на портал Spaceweather.com, корональная дыра образовалась 2 декабря и за сутки достигла максимальной ширины в 800 тыс. километров, что более чем в 60 раз превышает диаметр Земли. По словам ученых, размер данной бреши беспрецедентен на данном этапе солнечного цикла.

Первоначально предполагалось, что появление темного пятна вызовет на Земле умеренную геомагнитную бурю, способную привести к нарушению радиосвязи. Однако космический ветер оказался менее интенсивным, хотя его прохождение сопровождалось полярными сияниями в высоких широтах.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США считают, что из-за небольшой мощности геомагнитной бури никаких негативных последствий для работы связи, систем навигации и энергосистем ожидать не стоит.

Корональные дыры возникают при изменении в магнитных полях Солнца, в результате чего часть звездного вещества уносится в космос. Они выглядят как темные пятна, поскольку эти области более холодные и менее плотные по сравнению с окружающей плазмой.

Солнечная активность нарастала в течение всего года, поскольку наша звезда приближается к взрывному пику своего 11-летнего цикла. Однако корональные дыры могут возникать в любое время цикла. Кроме того, ученые озадачены тем, что новая дыра открылась вблизи экватора, хотя обычно они появляются у полюсов светила.