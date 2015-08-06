На саммите в Малайзии Лаврову дали "милое" имя

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Куала-Лумпуре прошла министерская сессия Регионального форума АСЕАН по безопасности с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Российского министра малайзийцы встретили гостеприимно — во время гала-ужина на стол Лаврову поставили табличку с именем "Серёжа", пишет в своем Facebook заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"После фотографирования в традиционных малайзийских шелковых рубашках, выполненных в технике батика, все делегации приняли участие в не менее традиционном гала-ужине. Стол, за которым сидит С.Лавров, украшает милая табличка с именем "Seroja", — написала Захарова.