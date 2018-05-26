На сайте CNN Travel опубликован репортаж об архитектуре Баку

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Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ На сайте американского CNN Travel опубликован репортаж об архитектуре Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт CNN, в репортаже говорится, что еще 150 лет назад границы Баку ограничивались лишь стенами старого города, однако с момента "нефтяного бума" город стал развиваться.

В репортаже говорится, что первой улицей за пределами старого города стала улица Истиглалият, а первыми зданиями на этой улице стали здания Филармонии, выполненного в стиле казино в Монте-Карло и розовое здание братьев Садыховых, где впервые в Баку был использован лифт.

Также в репортаже рассказывается и о зданиях, построенных нефтяными магнатами Мусой Нагиевым, Шамси Асадуллаевым и Зейналабдином Тагиевым.

"В течение 15-20 лет был создан новый урбанистический слой за пределами старой мусульманской крепости. Смешав все, от готики и барокко до неоклассицизма и восточного стиля, эти здания как-то смогли вписаться в общую гармонию, создав для Баку репутацию "Парижа Востока"", - говорится в статье.

Кроме того, отмечается и вклад других народов, таких как немцев, поляков, русских и евреев в создании современного облика в Баку.

Говоря об архитектуре 21 века, в статье CNN приводятся такие примеры современной архитектуры как Центр Гейдара Алиева, Музей ковров и Flame Towers.

"Это все привело к тому, что Баку теперь называют "Каспийским Дубаем", но это далеко от правды. Столица Азербайджана - это город любви и легенд, смесь культур, город, где Запад встречается с Востоком, и нигде еще можно встретить такое", - говорится в репортаже CNN.