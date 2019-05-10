На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан - ВИДЕО

Огромный таракан залез на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента страны).

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На опубликованных изданием Rappler кадрах видно, что президент не обратил внимания на насекомое на своем теле. Через несколько секунд к нему подбежала помощница и попыталась стряхнуть таракана стопкой бумаг. Затем Дутерте сам убрал его рукой со своей одежды. Глава государства пошутил, что таракана подложили представители оппозиционной Либеральной партии.