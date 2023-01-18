Сапфир из Шри-Ланки весом в полтонны не смогли продать за рубежом

Специалисты не смогли продать за рубежом найденный летом 2021 года на Шри-Ланке крупнейший звездчатый сапфир весом в 500 кг. Камень вернули в Коломбо.

Специалисты не смогли продать за рубежом найденный летом 2021 года на Шри-Ланке крупнейший звездчатый сапфир весом в 500 кг. Камень вернули в Коломбо.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, подходящих покупателей на скопление корундово-голубых сапфиров, скрепленное окаменевшей породой, весом в 503,2 кг не смогли найти ни в Швейцарии, ни в ОАЭ.

"Компания в Дубае нам предложила $100 млн за скопление сапфиров. Но мы решили не торопиться, вернуть камень на Шри-Ланку и дождаться следующих торгов, на которых за него могут предложить более высокую цену", - сказал журналистам председатель ланкийского Национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям Вираж де Силва.

При этом он не исключил, что камень может иметь большую музейную ценность, чем коммерческую.