Сапфир из Шри-Ланки весом в полтонны не смогли продать за рубежом

Специалисты не смогли продать за рубежом найденный летом 2021 года на Шри-Ланке крупнейший звездчатый сапфир весом в 500 кг. Камень вернули в Коломбо.
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"Компания в Дубае нам предложила $100 млн за скопление сапфиров. Но мы решили не торопиться, вернуть камень на Шри-Ланку и дождаться следующих торгов, на которых за него могут предложить более высокую цену", - сказал журналистам председатель ланкийского Национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям Вираж де Силва.
При этом он не исключил, что камень может иметь большую музейную ценность, чем коммерческую.