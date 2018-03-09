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    На пляже в Австралии нашли "рыбу-монстра"

    Пара обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На берегу в австралийском штате Квинсленд нашли огромную рыбу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местное издание Courier Mail.

    Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.

    "В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной", — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке.

    Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности "рыбы-монстра". Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.

    Этот вывод подтвердили и представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда. По их словам, рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.

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