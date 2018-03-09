На пляже в Австралии нашли "рыбу-монстра"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ На берегу в австралийском штате Квинсленд нашли огромную рыбу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местное издание Courier Mail.

Пара, зашедшая на пляж и обнаружившая рыбину, была поражена ее размерами.

"В ней, должно быть, было около 150 килограммов веса — она была огромной", — сказал Джон Линдхольм, сообщивший о находке.

Среди пользователей соцсетей возникли разногласия по поводу видовой принадлежности "рыбы-монстра". Кое-кто предположил, что она может относиться к отряду целакантообразных — единственного современного рода кистеперых рыб. Большинство, однако, пришло к выводу, что находка относится к груперам.

Этот вывод подтвердили и представители местного органа по надзору за рыболовством, проконсультировавшись с сотрудниками Музея Квинсленда. По их словам, рыба — квинслендский групер, ее вылов строго запрещен.