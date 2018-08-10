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    На пляже Австралии обнаружены зубы жившей 25 млн лет назад гигантской акулы - ФОТО

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Палеонтолог-любитель Филипп Маллали обнаружил на одном из австралийских пляжей в регионе Ян-Джуке зубы доисторической мега-акулы.

    Как передает Report, об этом сообщает Phys.org.

    «Я шёл по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне... Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми», — рассказал он.

    По словам экспертов, обнаруженные семисантиметровые зубы действительно принадлежат акуле, которая по размерам приблизительно в два раза превосходит ныне существующих.

    Отмечается, что вымерший хищник жил около 25 млн лет назад.

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