На пляже Австралии обнаружены зубы жившей 25 млн лет назад гигантской акулы - ФОТО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Палеонтолог-любитель Филипп Маллали обнаружил на одном из австралийских пляжей в регионе Ян-Джуке зубы доисторической мега-акулы.

Как передает Report, об этом сообщает Phys.org.

«Я шёл по пляжу в поисках окаменелостей, повернулся и увидел часть зуба в валуне... Я знал, что это важная находка, которой нужно поделиться с людьми», — рассказал он.

По словам экспертов, обнаруженные семисантиметровые зубы действительно принадлежат акуле, которая по размерам приблизительно в два раза превосходит ныне существующих.

Отмечается, что вымерший хищник жил около 25 млн лет назад.