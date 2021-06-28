На основе яичной скорлупы создали клей для пломб

Ученые разработали клейкий состав для пломб на основе яичной скорлупы. Он почти идеально повторяет структуру и свойства настоящей зубной ткани.

Ученые разработали клейкий состав для пломб на основе яичной скорлупы. Он почти идеально повторяет структуру и свойства настоящей зубной ткани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет пресс-служба Российского научного фонда.

Статью с описанием разработки опубликовал International Journal of Molecular Sciences.

Ученые пытались воспроизвести один из самых сложных материалов – дентин, минеральную ткань зубов. Он состоит из зерен биоминерала апатита, волокон белка-коллагена и ряда других компонентов, которые разрушаются или повреждаются при развитии кариеса или механических травмах зубов. Материалы, которые используют в пломбах для заделки повреждений в дентине, заметно отличаются от ткани зуба. Поэтому они плохо соединяются с дентином, из-за чего пломбы нередко выпадают.

В Воронежском государственном университете попытались искусственно воспроизвести структуру дентина и создать клей, максимально похожий на него по составу. Для этого физики изучили структуру зубной ткани с помощью инфракрасной микроскопии и синхротронного источника рентгеновского излучения и создали компьютерную модель дентина.

Благодаря этому ученые создали полый каркас из полимерных нитей, по структуре похожий на белковую часть дентина. Его заполнили зернами апатита из яичной скорлупы. На основе этого материала физики и создали клей для пломб. Его эффективность проверили на реальных зубах, удаленных у нескольких пациентов по медицинским показаниям.

В дальнейшем выяснилось, что клей на основе полимера и яичной скорлупы формировал устойчивые химические связи с дентином и закреплял искусственный материал пломбы надежнее, чем это делали уже существующие составы такого рода. Ученые надеются, что их разработка найдет практическое применение в стоматологии уже в ближайшие годы.