На новой 10-долларовой банкноте будет изображена женщина

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Женское лицо появится на банкноте в 10 долларов начиная с 2020 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр финансов США Джейкоб Лью.

При этом Д.Лью не уточнил, кто именно будет изображен на новой купюре.

"Решение изобразить женщину на 10-долларовой банкноте отражает наши надежды на будущее и воспоминания о прошлом", - сказал Лью. Сейчас на 10-долларовой купюре печатают портрет первого министра финансов США Александра Гамильтона.

Решение поменять дизайн банкноты было принято еще в 2013 году по различным соображениям, включая безопасность и удобство для слабовидящих, уточнил Лью.