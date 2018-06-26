На Кубе в возрасте 117 лет умерла одна из старейших женщин в мире

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На Кубе в возрасте 117 лет скончалась Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила кубинская газета 5 de Septiembre.

По данным, долгожительница ушла из жизни в городе Сьенфуэгос, где проживала со дня своего рождения 5 января 1901 года.

Кесада всю жизнь прожила незамужней и у нее не осталось прямых наследников. Однако от ее 15 родных братьев и сестер остались многочисленные племянники. По их словам, при жизни Мария Эмилия объясняла причину своего долголетия хорошим настроением, добрым отношением к окружающим и отсутствием привычки к излишествам в питании.

Большую часть жизни Кесада проработала в католическом приходе "Монсеррат".