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    На Кубе в возрасте 117 лет умерла одна из старейших женщин в мире

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ На Кубе в возрасте 117 лет скончалась Мария Эмилия Кесада, которая считалась одной из старейших женщин в мире.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила кубинская газета 5 de Septiembre.

    По данным, долгожительница ушла из жизни в городе Сьенфуэгос, где проживала со дня своего рождения 5 января 1901 года.

    Кесада всю жизнь прожила незамужней и у нее не осталось прямых наследников. Однако от ее 15 родных братьев и сестер остались многочисленные племянники. По их словам, при жизни Мария Эмилия объясняла причину своего долголетия хорошим настроением, добрым отношением к окружающим и отсутствием привычки к излишествам в питании.

    Большую часть жизни Кесада проработала в католическом приходе "Монсеррат".

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