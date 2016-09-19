На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" на трассе появилась крупная ящерица

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" произошел интересный инцидент.
Как сообщает Report, во время соревнований на трассе появилась крупная ящерица.
Об этом пилот Red Bull Макс Ферстаппен сообщил во время радиосвязи с командой.
Водитель McLaren Фернандо Алонсо также написал в соцсети, что на Гран-при в Канаде на трассу выбежали собаки.
Аналогичные события происходили и во время других Гран-при. В Австрии пилотам помешал выбежавший на трассу олень, в Малайзии - змея, на Гран-при Европы 17-19 июня в Баку - кошка.
Отметим, что Фернандо Алонсо был посланником Гран-при Европы.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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