На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" на трассе появилась крупная ящерица

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" произошел интересный инцидент.

Как сообщает Report, во время соревнований на трассе появилась крупная ящерица.

Об этом пилот Red Bull Макс Ферстаппен сообщил во время радиосвязи с командой.

Водитель McLaren Фернандо Алонсо также написал в соцсети, что на Гран-при в Канаде на трассу выбежали собаки.

Аналогичные события происходили и во время других Гран-при. В Австрии пилотам помешал выбежавший на трассу олень, в Малайзии - змея, на Гран-при Европы 17-19 июня в Баку - кошка.

Отметим, что Фернандо Алонсо был посланником Гран-при Европы.