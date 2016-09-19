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    На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" на трассе появилась крупная ящерица

    Об этом написал посланник Гран-при Европы

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ На Гран-при Сингапура по "Формуле-1" произошел интересный инцидент.

    Как сообщает Report, во время соревнований на трассе появилась крупная ящерица.

    Об этом пилот Red Bull Макс Ферстаппен сообщил во время радиосвязи с командой.

    Водитель McLaren Фернандо Алонсо также написал в соцсети, что на Гран-при в Канаде на трассу выбежали собаки.

    Аналогичные события происходили и во время других Гран-при. В Австрии пилотам помешал выбежавший на трассу олень, в Малайзии - змея, на Гран-при Европы 17-19 июня в Баку - кошка.

    Отметим, что Фернандо Алонсо был посланником Гран-при Европы.

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