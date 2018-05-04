На Гавайях сняли с беспилотника последствия извержения вулкана - ВИДЕО

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Сети появилось снятое с беспилотника видео последствий извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на кадрах виден образовавшийся в лесистой местности разлом, из которого на поверхность вытекает раскаленная лава. При этом совсем неподалеку от него расположены жилые постройки.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение происходит на фоне сейсмической активности, которая была зарегистрирована в регионе в последние дни.

Местные власти объявили об эвакуации жителей из близлежащих населенных пунктов, она затронет около десяти тысяч человек.