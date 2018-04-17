На фестивале в Батуми одновременно сочетаются браком 100 пар

Тбилиси. 17 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящем в Батуми в рамках фестиваля "Моя большая грузинская свадьба" мероприятии одновременно сочетаются браком 100 пар из различных стран мира.

Как сообщает грузинское бюро Report, церемония состоится 14-17 сентября.

Церемонию организует туристическая компания "Geo Stumari". По словам организаторов, свадьба будет незабываемой и молодожены запомнят ее на всю жизнь.

Фестиваль "Моя большая грузинская свадьба" будет закрытым, на трехдневном мероприятии предусматривается участие только 100 пар и специально приглашенных гостей.

Бракосочетание состоится в Ботаническом саду Батуми.

Здесь выступят звезды мировой эстрады. Основная часть фестиваля пройдет в отеле "Dreamland Oasis Hotel" в курортном поселке Чакви.

Стоимость билетов на участие в фестивале меняется в пределах 3000-6,500 долларов для тех, кто приобретет их до 30 апреля. Впоследствии билеты подорожают.