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    На фестивале в Батуми одновременно сочетаются браком 100 пар

    Стоимость билетов меняется в пределах 3000-6,500 долларов

    Тбилиси. 17 апреля. REPORT.AZ/ На предстоящем в Батуми в рамках фестиваля "Моя большая грузинская свадьба" мероприятии одновременно сочетаются браком 100 пар из различных стран мира.

    Как сообщает грузинское бюро Report, церемония состоится 14-17 сентября.

    Церемонию организует туристическая компания "Geo Stumari". По словам организаторов, свадьба будет незабываемой и молодожены запомнят ее на всю жизнь.

    Фестиваль "Моя большая грузинская свадьба" будет закрытым, на трехдневном мероприятии предусматривается участие только 100 пар и специально приглашенных гостей.

    Бракосочетание состоится в Ботаническом саду Батуми.

    Здесь выступят звезды мировой эстрады. Основная часть фестиваля пройдет в отеле "Dreamland Oasis Hotel" в курортном поселке Чакви.

    Стоимость билетов на участие в фестивале меняется в пределах 3000-6,500 долларов для тех, кто приобретет их до 30 апреля. Впоследствии билеты подорожают. 

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