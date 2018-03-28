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    На дне озера в Швейцарии нашли ботинок, выброшенный 5 тыс. лет назад

    Его длина — 26 см

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Археологи обнаружили на дне озера Грайфензее на севере Швейцарии дырявый ботинок человека, жившего 5 тыс. лет назад.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным властей кантона Цюрих, речь идет о редком артефакте

    Ботинок, выполненный из лыка, внешне напоминает лапоть. Под пяткой на ботинке имеется дырка. Его длина — 26 см. Скорее всего, он мог принадлежать взрослому человеку.

    Ученые утверждают, что в те времена при производстве обуви использовались ленточки из лыка толщиной в полсантиметра. Отмечается, что, несмотря на продолжительность времени, таких находок в Европе было сделано менее десятка.

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