На базе ферментов шампиньонов создали естественную краску для волос

С помощью ферментов грибов, которые синтезируют различные формы меланина, биохимики разработали методику, позволяющую окрашивать волосы в любые естественные цвета.

С помощью ферментов грибов, которые синтезируют различные формы меланина, биохимики разработали методику, позволяющую окрашивать волосы в любые естественные цвета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты их работы опубликовал научный журнал Chemistry of Materials.

"У многих людей есть аллергия на краски для волос. Мы надеемся, что наша разработка поможет им, так как меланин в нашем организме уже есть и на него вряд ли может развиться аллергия", – рассказал один из авторов работы, профессор Северо-западного университета (США) Натан Джаннески.

В коже человека, а также в его волосах, ногтях и некоторых регионах мозга содержится меланин. Это природный пигмент, который одновременно и окрашивает те клетки, в которых он есть, и защищает организм от радиации и солнечного ультрафиолета.

Есть несколько природных разновидностей этого вещества – желтый феомеланин, коричневый эумеланин, черные алломеланин и нейромеланин, а также бежевый пиомеланин. Количество этих пигментов в клетках кожи и волос определяет их цвет.

К примеру, в волосах брюнетов много эумеланина, а феомеланина почти нет. У рыжих в волосах и коже содержится исключительно феомеланин, тогда как у блондинов практически нет обоих этих пигментов. Тем же образом различные комбинации меланина задают все многообразие цветов перьев птиц и шкур млекопитающих.