На аукционе во Франции продали клад золотых монет XVII века за €1 млн

Более 200 золотых луидоров, найденных в жилом доме на западе Франции, ушел с молотка за 1 млн евро.

Более 200 золотых луидоров, найденных в жилом доме на западе Франции, ушел с молотка за 1 млн евро.

Как передает Report, об этом отметили по итогам торгов в аукционном доме Ivoire Angers/Deloys.

"Чуть больше 1 млн евро удалось выручить за 235 луидоров из клада Плозеве, отчеканенных при Людовике XIII и Людовике XIV", - говорится в сообщении аукционного дома. Торги проходили в среду в коммуне Анжер. При этом ранее отмечалось, что изначальная оценка лота не превышала 300 тыс. евро.

В Facebook они опубликовали видео торгов за один из лотов - монету с изображением Людовика XIII (1601-1643 годы) с длинными волосами с одной стороны и крестом тамплиеров с другой. Стоимость луидора, отчеканенного в 1640 году в Париже, оценивалась в 8-12 тыс. евро, однако неизвестный покупатель выложил за него 46 тыс. евро. Аналогичную сумму отдали и за «двойной луидор» с изображением молодого Людовика XIV (1638 - 1715 годы), отчеканенный в 1646 году в Дижоне (эстимейт - 15 тыс. евро).

Каждая монета продавалась отдельно. В общей сложности организаторы отчитались о реализации 235 монет, хотя клад, найденный в 2019 году в стене жилого дома, насчитывал 239 монет. По словам организаторов, четыре монеты супруги, которым принадлежит дом, решили оставить себе на память. Кроме того, до начала торгов 19 монет приобрел Музей Парижского монетного двора, уточняет Agence France-Presse (AFP).

Аукционный дом сообщил, что доходы от продажи клада будут разделены поровну между тремя каменщиками, которые делали ремонт в доме и обнаружили железную шкатулку с монетами, и собственниками жилья.

В сентябре 2019 года на торгах в аукционном доме Briscadieu-Bordeaux один из семи подарочных золотых луидоров, выпущенных в 1640 году при короле Людовике XIII, ушел с молотка за рекордные для подобных монет 288 тыс. евро. Подобные подарочные монеты имели больший вес и размер, чем обычные и чеканились для демонстрации возможностей Парижского монетного двора, а также в качестве подарков, которыми король мог наградить за особые заслуги.